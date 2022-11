Probabili formazioni Arabia Saudita-Messico: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Messico, match valevole per la terza giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Le due formazioni sono pronte a scendere in campo per disputare l’ultima gara della fase a gironi, prima che inizino gli incontri ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale. La compagine asiatica, dopo il clamoroso e storico successo sull’Argentina, va a caccia dei punti qualificazione con il tipico undici titolare di Renard: i punti inamovibili sono il numero 10 Salem Al-Dawsari ed Asiri. Il ct del Messico, Martino, dovrebbe invece affidarsi al tridente d’attacco composto dal ‘napoletano’ Lozano, Martin e Vega. La partita è in programma alle ore 20:00 di mercoledì 30 novembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Ecco di seguito le possibili scelte dei due commissari tecnici.

Arabia Saudita (4-3-3): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Ghannam; Al-Faraj, Kanno, Al-Najei; Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari.

Ct: Renard.

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega.

Ct: Martino.