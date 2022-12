Portogallo, Van Gaal: “Io ct? Sono in pensione, ma ascolterei la proposta”

Louis Van Gaal potrebbe presto cambiare idea sul suo pensionamento. Merito del Portogallo, che secondo le voci starebbe pensando proprio all’esperto allenatore per il nome del nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Fernando Santos. Van Gaal, che al termine del Mondiale di Qatar ha lasciato la panchina dell’Olanda, ha commentato senza esporsi durante un evento ad Amersfoort: “Se dovessero chiamarmi ascolterò la proposta, anche se sono di nuovo in pensione. Non posso dire altro.”