Pelé verrà sepolto nel cimitero verticale più alto del mondo: il funerale il 3 gennaio

Secondo quanto riporta ‘O Globo‘, Pelé verrà sepolto nel cimitero verticale più alto del mondo, nel municipio di Santos. La leggenda brasiliana comprò infatti una serie di loculi qualche anno fa nel Memoriale della Necropoli Ecumenica, scegliendo il nono piano in ricordo di suo padre, che vestiva appunto la maglia numero nove. Nel cimitero sono già sepolti il fratello di Pelé Zoca, la figlia Sandra e l’ex compagno di squadra Coutinho. Il funerale di Pelé, deceduto all’età di 82 anni, si terrà nella giornata di martedì 3 gennaio. La veglia funebre, invece, è in programma per il 2 gennaio presso Vila Belmiro.