Pelè sta male, media brasiliani: “Non risponde più alla chemio, trasferito alle cure palliative”

Secondo i media brasiliani, in particolare il Folha de Sao Paulo, peggiorano improvvisamente le condizioni di Pelè. In base a quanto riferito, O’Rei, che convive da tempo con un cancro, non risponde più alle cure della chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto delle cure palliative. La leggenda del calcio è ricoverata presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo e secondo i medici, che non vogliono commentare le indiscrezioni, ha il pieno delle funzioni vitali.