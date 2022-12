Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pelè, ricoverato in ospedale da una settimana per un’infezione respiratoria aggravata dal Covid. “O Rey” è anche sotto cura per un tumore all’intestino, con le ultime notizie che parlano ormai di cure palliative. L’ospedale “Einstein” di San Paolo però comunica miglioramenti nel quadro generale del paziente, che comunque rimarrà ricoverato. “Le condizioni sono stabili, è cosciente e non ci sono nuove complicazioni” si legge nel nuovo bollettino.