Pelé ricoverato in ospedale: diagnosticata un’infezione respiratoria

Infezione respiratoria per Pelé che rimarrà ricoverato per i prossimi giorni all’ospedale Albert Einstein di San Paolo: a dichiaralo un nuovo bollettino medico diffuso oggi. “L’équipe medica ha diagnosticato un’infezione respiratoria, che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L’ex giocatore continuerà ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento”. Pelé ha già pubblicato dei messaggi sui social per rassicurare i fans e ringraziarli per gli auguri ricevuti.