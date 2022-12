Pelè, le pagine pagine dei quotidiani celebrano “O Rei” (FOTO)

Il Re non c’è più. Pelè è scomparso ieri all’età di 82 anni e quest’oggi le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo non potevano non celebrare la sua immensa figura. Dai nostri tre maggiori quotidiani sportivi a “Marca”, passando per “L’Equipe” e “Le Parisien”, tutti rendono omaggio a “O Rei” con alcune delle immagini più simboliche e significative della sua eccezionale carriera.

La nostra prima pagina di venerdì 30 dicembre #CorrieredelloSport #Pele pic.twitter.com/tHPTu5VAN2 — Corriere dello Sport (@CorSport) December 30, 2022

La prima pagina della Gazzetta di oggi: 📣 C'ERA UNA VOLTA O REI Le notizie 👉 https://t.co/1BDXAqKwJ5 pic.twitter.com/4C2ipVIle5 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 30, 2022

🗞🇧🇷 « Pelé, il était un Roi» La une du journal L'Équipe du vendredi 30 décembre, lire l'édition > https://t.co/aPoUTl2x9R pic.twitter.com/wa3LdJoBEB — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 30, 2022