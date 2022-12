Pelé e l’Italia: ecco com’è andata quando O Rei ha affrontato i club italiani

Santos e una piccola parentesi ai New York Cosmos. Si può riassumere così la carriera di Pelé, che pur non avendo mai giocato in Europa, tanto meno in Italia, ha calcato i campi della nostra penisola in più occasioni. Una di queste risale al 1961, quando l’Inter ospitò il Santos in un San Siro gremito per il Torneo Italia. Ovviamente Pelé segnò un gol e i brasiliani s’imposero per 4-1. A Genova, invece, O Rei sfidò insieme Genoa e Sampdoria. Le due squadre genovesi schierarono infatti una formazione che comprendeva giocatori di entrambe le squadre, ma il risultato finale fu un sonoro 7-1 per il Santos. Pelé lasciò il segno anche contro il Milan, sempre a San Siro, nella sconfitta per 4-2 (doppietta), mentre contro la Fiorentina al Comunale di Firenze si accontentò di un rigore procurato (e segnato da Carlos Alberto) nell’1-1 finale.

Pelé sfido poi la Juventus di Sivori, trovando la via del gol nel 5-3 per i bianconeri, e il Napoli nel 1972 in una serie di amichevoli in cui realizzò ben cinque reti. Un anno dopo affrontò la Lazio, ma sul 3-0 la sfida fu interrotta perché i tifosi fecero invasione di campo alla ricerca di un abbraccio di Pelé. Non poteva poi mancare la Nazionale con la sfida Italia-Brasile. Oltre alla celebre finale dei Mondiali del 1970, le due squadre si sfidarono anche nel 1963 in un’amichevole a San Siro. Pelé uscì però dopo appena 26′ in una giornata no per i verdeoro, sconfitti 3-0.