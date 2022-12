Pelé, il tributo di Federer: “Grazie per aver ispirato milioni di appassionati e atleti”

Non poteva mancare Roger Federer tra coloro che hanno voluto rendere omaggio a Pelé nel giorno seguente la sua scomparsa. “Grazie per aver ispirato milioni di appassionati di sport e atleti. Mi ritengo molto fortunato ad averti incontrato e avuto l’occasione di imparare e ammirarti. Sei stato una delle vere icone globali dello sport. Resta in Pace, Re Pelé”. Questo il messaggio del campione svizzero.

