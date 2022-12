Pelé, il ricordo di Michael Jordan: “Tu e Alì siete stati essenza della grandezza”

“Che momento fu quel giorno (1999) con i più grandi di ogni tempo… tu sei proprio vicino ad Ali, voi siete l’essenza della grandezza. Riposa in pace Pelé, e gli altri che abbiamo perso. Condoglianze alla famiglia e agli amici che attraversano questi duri momenti”. Lo scrive Michael Jordan, che rende omaggio a Pelé con una foto di un evento in cui ‘Sports Illustrated’ riuscì a riunire molti miti dello sport a stelle e strisce, tra i quali lo stesso calciatore brasiliano per il suo passato nei New York Cosmos. In quella immagine Jordan si era messo in ultima fila, tra Bill Russell e Tiger Woods, mentre davanti al fenomeno dei Chicago Bulls c’erano Muhammad Ali, Pelé e Kareem Abdul Jabbar.