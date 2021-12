Patrice Evra scatenato: l’ex Juve balla vestito da Babbo Natale (VIDEO)

by Michele Muzzarelli

Juventus Stadium - Foto Antonio Fraioli

Patrice Evra non smette di stupire sui social, dove l’ex Manchester United e Juventus continua a far ridere i propri followers. In occasione del Natale il francese ha escogitato un nuovo modo per fare gli auguri al mondo del web: un balletto vestito da Babbo Natale, con tanto di renna finta e “coreografia” tra l’ilarità generale. Di seguito il post del video pubblicato su Instagram.

Il video di Evra su Instagram