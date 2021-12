Pastorello: “Lukaku era ad un passo dalla Juventus, ma Dybala fece saltare l’accordo”

by Sofia Cioli

Romelu Lukaku - Official Everton Facebook Page

“Lukaku nel 2019 è stato a un passo dalla Juventus“. Questa la rivelazione di Federico Pastorello, agente tra i più importanti al mondo e premiato con il “Golden Agent”. “L’affare con l’Inter si era bloccato perché sembrava che Zhang non volesse soddisfare le richieste del Manchester United, e i bianconeri avevano l’accordo con gli inglesi che in cambio di Lukaku avrebbero ingaggiato Dybala e Mandzukic – ha detto a Tuttosport – . Lukaku aveva già parlato sia con Sarri che con Ronaldo, ma Dybala e lo United forse non erano troppo convinti e non hanno raggiunto l’intesa. Mentre con Marotta, Ausilio e Conte abbiamo convinto Zhang ad alzare l’offerta. Quel trasferimento ha spostato gli equilibri in Italia”.