Onana: dopo l’esclusione dal Mondiale gioca una partitella con i bambini

André Onana e il suo Camerun non hanno colto grandi risultati al Mondiale in Qatar. Il portiere dell’Inter non ha potuto aiutare la sua nazionale nelle ultime due partite del girone per via dell’esclusione a causa delle frizioni con il ct. Onana è tornato a casa per godersi gli ultimi giorni di riposo prima di riabbracciare l’Inter. L’estremo difensore è stato protagonista di una sfida con i bambini in Camerun, reinventandosi centrocampista per l’occasione. Il portiere ha dato delle gioie a questi bambini giocando con loro una partitella. La sua presenza ha chiaramente generato grande attenzione e sui social sono ben visibili alcuni degli scatti della gara. Onana è atteso a Milano il 9 dicembre per la ripresa degli allenamenti con l’Inter.