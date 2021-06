Nesta: “Sarri alla Lazio una grande risposta a Mourinho alla Roma”

by Antonio Sepe

Alessandro Nesta - Foto Antonio Fraioli

Alessandro Nesta è intervenuto durante la presentazione della collaborazione tra Adidas e Calcio Sociale ed ha speso parole per varie squadre di Serie A: “La Lazio ha risposto alla grande prendendo Sarri dopo l’addio di Simone Inzaghi e dopo che la Roma aveva ufficializzato Mourinho. Il Milan? Non era scontato che arrivasse in Champions, Pioli ha fatto un lavoro straordinario“. “Non giudico la scelta di qualcuno e non lo farò mai. Se Donnarumma ha preso questa decisione è perché ritiene che sia la migliore – ha proseguito l’ex difensore – Mancini ha creato un grande gruppo. Sono curioso di vedere l’Italia agli Europei“.