Turchia-Italia, gli azzurri convocati dal ct Roberto Mancini: ci sono Belotti e Zaniolo

by Daniele Forsinetti

Roberto Mancini - fotomenis.it

La Nazionale Italiana si è allenata nel pomeriggio a Coverciano, dove sosterrà una seduta di allenamento anche domani mattina per poi partire nel pomeriggio alla volta di Konya, dove martedì sera è in programma la partita amichevole con la Turchia. L’Italia giocherà per la prima volta nella sua storia a Konya, mentre sono 11 i precedenti con la Turchia. Gli Azzurri sono imbattuti, avendo collezionato 8 vittorie e 3 pareggi (21 gol realizzati, 5 subiti). L’ultimo confronto tra le due nazionali risale allo scorso 11 giugno, quando allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia si impose con un netto 3-0 nel match inaugurale di Euro 2020.

L’elenco dei convocati del commissario tecnico Roberto Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).