Spagna, Luis Enrique valuta le dimissioni: De La Fuente pronto a sostituirlo

La sconfitta ai rigori contro il Marocco potrebbe esser stata l’ultima partita sulla panchina della Spagna per Luis Enrique. Secondo quanto riportato da Marca, le dimissioni del tecnico sarebbero molto vicine, al punto che è addirittura la RFEF ad attenderle. Dal canto suo, Luis Enrique non si è sbilanciato sul suo futuro spiegando che valuterà il da farsi nei prossimi giorni. Fatto sta che sembra tutto apparecchiato per l’inizio di un nuovo ciclo per le Furie Rosse.

Come se non bastasse, sarebbe già stato individuato il sostituto di Luis Enrique. Secondo Marca si tratta di Luis de la Fuente, tecnico dell’Under 21 che in passato ha allenato altre squadre giovanili e conosce gran parte dei calciatori attualmente in Nazionale. Un’alternativa potrebbe essere Roberto Martinez, tuttavia, lo scenario sembra essere particolarmente delineato, con la Federazione che attende solamente l’addio di Luis Enrique.