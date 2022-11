Spagna, Luis Enrique: “Se Ferran Torres esulta con il gesto del ciuccio lo spedisco in tribuna”

Direttamente dal Qatar, continua l’appuntamento live su Twitch di Luis Enrique. Dopo il grande esordio della sua Spagna ai Mondiali 2022 contro la Costa Rica, il ct ha parlato ai tifosi rispondendo a tantissime domande. Una di queste faceva riferimento ad una possibile esultanza di Ferran Torres con il gesto del ciuccio, e quindi a un’eventuale gravidanza della compagna del 22enne, figlia dell’allenatore. “Cosa faccio se Ferran Torres segna ed esulta col ciuccio? Se segna esulto, ma se fa il gesto del ciuccio lo sostituisco immediatamente e lo spedisco in tribuna e non mette più piede in uno stadio o in un campo. Non scherziamo!” ha risposto il ct spagnolo, che sta già facendo il giro del web.