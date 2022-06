Serbia-Slovenia, Milinkovic-Savic in gol: strapotere fisico e colpo di testa vincente (VIDEO)

by Mattia Zucchiatti 20

Ci pensa Sergej Milinkovic-Savic a portare in vantaggio la Serbia contro la Slovenia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Tadic, il centrocampista della Lazio si è liberato della marcatura di un difensore col solito strapotere fisico e di testa ha deviato nella porta avversaria. Si tratta del sesto gol in nazionale per il giocatore biancoceleste.

VIDEO