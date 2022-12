Ronaldo: “Neymar tornerà più forte di prima. Argentina? Non tifo per Messi e compagni”

Dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali di Qatar 2022 subita per mano della Croazia, Ronaldo il Fenomeno ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, per analizzare al situazione ed esprimere il proprio supporto nei confronti di Neymar: “Lui deve andare avanti. In questo momento è deluso, ma riuscirà a tornare più forte di prima. Per la squadra è e sarà sempre un punto di riferimento. I suoi numerosi sacrifici per la Nazionale verdeoro, è normale che adesso sia un po’ in difficoltà. La salute mentale degli atleti molto esposti come lui deve essere monitorata da bravi professionisti”.

Sull’Argentina ai Mondiali: “Non sono ipocrita, non tifo per Messi e compagni. C’è una grande rivalità con il Brasile, non sarei certamente felice se vincessero loro. Tra l’altro non giocano neanch un grande calcio, hanno una bella aggressività e corrono tanto”.