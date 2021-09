Qualificazioni Mondiali 2022: vincono Brasile e Argentina, segnano Lautaro e Correa

by Giona Maffei

Lautaro Martinez - Foto Agencia de Noticias ANDES CC BY SA 3.0

Esulta l’Argentina, ma anche l’Inter. L’Albiceleste supera per 3-1 il Venezuela nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, in un match che vede andare a segno i due nerazzurri Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Il classe 1997 sigla lo 0-1, mentre l’ormai ex Lazio trova il raddoppio in una partita che appare presto in discesa per gli ospiti, vista l’espulsione di Adrian Martinez nel primo tempo. Lo 0-3 arriva grazie all’altro Correa, Angel, mentre nel finale Yeferson Soteldo trova il gol della bandiera su calcio di rigore.

GLI HIGHLIGHTS DI VENEZUELA-ARGENTINA

Vince anche il Brasile, che supera di misura il Cile per 0-1 grazie a Everton Ribeiro, mentre l’Uruguay viene fermato sul pareggio dal Perù, con Giorgian De Arrascaeta che risponde al gol di Renato Tapia.