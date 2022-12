Qatar, niente rinnovo per Felix Sanchez

“Gli ultimi 5,5 anni con la nazionale maggiore del Qatar sono stati un’opportunità unica nella vita – ha detto Sanchez -. Posso solo ringraziare il QFA, lo sceicco Hamad, il presidente e i leader del Paese per la fiducia e il sostegno durante un periodo in cui abbiamo ottenuto molto insieme. Il Qatar, la sua gente e il suo calcio saranno sempre nel mio cuore. Ora è un buon momento per lasciare che altri si assumano la responsabilità della squadra e per me per esplorare nuove sfide”.