Portogallo, A Bola: “Previsto incontro tra Mourinho e la federazione per la panchina della nazionale”

Diventano sempre più insistenti le voci su un possibile futuro di Josè Mourinho sulla panchina del Portogallo, lasciata libera da Fernando Santos. Stando a quanto riporta “A Bola”, prima del 26 dicembre sarebbe in programma un incontro tra il tecnico della Roma e il presidente della Federazione portoghese Fernando Gomes. Mourinho rimarrà in Portogallo per le feste natalizie dopo l’amichevole di oggi contro il Waalwijk che chiude il ritiro in Algarve della Roma. Il tecnico lusitano ha un contratto con i giallorossi fino al 2024.