Pagelle Spagna-Finlandia 4-1: voti e tabellino Europei femminili 2022

Le pagelle di Spagna-Finlandia, con i voti e il tabellino della partita del girone B degli Europei femminili 2022. Buona la prima per la Spagna, che dopo lo shock iniziale prende in mano il gioco e va a prendersi i tre punti. Linda Sallstrom porta in vantaggio le finlandesi dopo appena 50″ ma le iberiche reagiscono subito e chiudono in vantaggio il primo tempo con i colpi di testa vincenti di Irene Paredes e Aitana Bonmatì. Nella ripresa poi la Spagna allunga con il gol di testa di Lucia Garcia e il rigore trasformato da Mariona Caldentey.

SPAGNA: Panos S. 7, Batlle O. 6,5, Bonmati A. 7,5 (dal 34′ st del Castillo A.), Caldentey M. 7, Garcia L. 8 (dal 41′ st Pina C.), Gonzalez Rodriguez E. 6 (dal 34′ st Cardona M.), Guerrero I. 8 (dal 16′ st Aleixandri L.), Guijarro P. 5,5 , Mapi Leon 7, Ouahabi L. 6 (dal 16′ st Garcia S.), Paredes I. 7,5.

A disposizione: Lola, Misa, Abelleirar T., Aleixandri L., Cardona M., Carmona O., del Castillo A., Garcia S., Ivana, Pereira A., Pina C., Sarriegi A.

Allenatore: Vilda J. 7

FINLANDIA: Korpela T. 7,5, Alanen E. 6, Engman A. 6,5 (dal 1′ st Sainio E.), Franssi S. (dal 40′ st Danielsson J.), Hyyrynen T. 6,5 (dal 21′ st Kuikka N.), Koivisto E. 5, Oling R. 5 (dal 42′ st Rantanen A.), Pikkujamsa E. 5, Sallstrom L. 8, Summanen E. 7 (dal 40′ st Ahtinen O.), Westerlund A. 7.

A disposizione: Talaslahti K., Tamminen A., Ahtinen O., Auvinen A., Danielsson J., Heroum N., Kemppi J., Kollanen H., Kuikka N., Rantala J., Rantanen A., Sainio E.

Allenatore: Signeul A. 6

ARBITRO: Kateryna Monzul (Ucraina) 8

RETI: 26′ pt Paredes (Spagna), 41′ pt Bonmatì (Spagna), 30′ st Garcia (Spagna), 45′ st Caldentey rig. (Spagna); 1′ pt Sallstrom (Finlandia).

AMMONIZIONI: 9′ pt Paredes (Spagna), 36′ st Alanen (Finlandia)

ESPULSI: /

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni. Corner: 17-0. Recupero: 0′ pt, 3′ st.