Pagelle Italia-Germania 1-1, voti e tabellino Nations League 2022/2023

by Giorgio Billone

Roberto Mancini, Nazionale - Foto LiveMedia/Fabrizio Corradetti

Le pagelle di Italia-Germania 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della prima giornata di Nations League 2022/2023. A Bologna al Dall’Ara non del tutto pieno gli azzurri vogliono rialzare la testa e lo fanno con una formazione estremamente rimaneggiata. Nel secondo tempo il gol di Pellegrini illude, pareggia subito Kimmich e il punteggio non muta. Di seguito i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5, Biraghi 6 (35’ st Dimarco sv); Frattesi 6 (40’ st Ricci sv), Cristante 5.5, Tonali 5.5 (35’ st Pobega sv); Politano 5.5 (20’ st Gnonto 7), Scamacca 6.5 (40’ st Cancellieri sv), Pellegrini 7.

In panchina: Cragno, Meret, Calabria, Luiz Felipe, Barella, Mancini, Raspadori.

Allenatore: Mancini 6.5.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6; Kehrer 5, Rudiger 6.5, Sule 6, Henrichs 5.5 (14’ st Hofmann 5.5); Kimmich 7, Goretzka 6 (24’ st Gundogan 6); Gnabry 6 (36’ Raum sv), Muller 5.5 (24’ st Havertz 5.5), Sane 5.5 (14’ st Musiala 6); Werner 6.

In panchina: Trapp, Baumann, Tah, Nmecha, Klostermann, Brandt, Schlotterbeck.

Allenatore: Flick 6.

ARBITRO: Jovanovic (SRB) 6.5.

RETI: 25’ st Pellerini, 28’ st Kimmich.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Spettatori presenti 23.754 per un incasso di 382.400 euro.

Ammoniti: Pellegrini, Florenzi, Kehrer, Tonali, Bastoni, Havertz, Werner, Cancellieri. Angoli: 3-3. Recupero: 1’ pt, 4’ st.