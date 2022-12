Nuovo decesso sul lavoro, ad Qatar 2022: “Morte parte naturale della vita”

Un operaio di origini filippine ha perso la vita in seguito ad una caduta mentre riparava le luci del parcheggio del Sealine Resort, quartiere generale della Nazionale dell’Arabia Saudita. Ancora un incidente sul lavoro, dunque, durante i Mondiali 2022 di calcio in Qatar, con le autorità competenti che hanno avviato un’indagine in merito all’accaduto. Raggelanti le parole di Nasser Al Khater, amministratore delegato di Qatar 2022, che ha affermato che “la morte è una parte naturale della vita, sia al lavoro, sia nel sonno. Siamo nel bel mezzo di un Mondiale di successo e volete parlare di questo?”, questo il commento riportato dal Guardian. Sulla vicenda si è espressa anche la FIFA, che ha espresso le proprie “condoglianze per la morte del lavoratore. La Federazione è profondamente addolorata per questa tragedia”.