Nazionali: Federazione russa valuta il passaggio da Uefa a Confederazione Asiatica

La Russia pensa di lasciare l’Uefa per passare nella Confederazione asiatica (Afc). Il presidente della Federcalcio di Mosca (Rfu), Aleksandr Dyukov, ha reso noto che nella prossima riunione del comitato esecutivo si discuterà di questo possibile cambio di continente calcistico. L’annuncio di Dyukov, citato dalla testata russa Match Tv, fa seguito all’esclusione della nazionale e delle squadre di club russe dalle maggiori competizioni europee e mondiali. La Russia non ha potuto disputare i playoff per i mondiali in Qatar e ha saltato il sorteggio per la fase di qualificazione agli Europei 2024.