Nations League 2023: l’Olanda ospiterà le Final Four a giugno

L’Esecutivo Uefa ha ufficializzato date e sedi delle Final Four di Nations League 2023. Ad ospitarle, per la prima volta, sarà l’Olanda, con i match che si disputeranno a Rotterdam ed Enschede. Le semifinali sono in programma il 14 ed il 15 giugno, mentre la finale il 18. Oltre all’Olanda, sono qualificate anche Croazia, Spagna ed Italia. Non sono stati ancora sorteggiati invece gli accoppiamenti.

L’Uefa ha inoltre assegnato all’Ungheria la fase finale degli Europei di futsal femminili, in programma dal 16 al 19 marzo a Debrecen. Qualificate Ungheria, Portogallo, Spagna e Ucraina.