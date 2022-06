Nations League 2022/2023: Portogallo sul velluto contro la Repubblica Ceca, Spagna ok in Svizzera

by Giorgio Billone

Portogallo - Foto LiveMedia/DPPI/Andre Weening

Va in archivio la prima serata in compagnia della terza giornata di Nations League 2022/2023: non troppe sorprese, almeno in Lega A, dove nel gruppo 2 la Spagna vince in casa della Svizzera grazie a un gol di Sarabia in un primo tempo tambureggiante delle Furie Rosse, che nel secondo tempo complici anche diverse sostituzioni abbassano i ritmi e gestiscono con calma. Sale a quota cinque punti la selezione di Luis Enrique e trova la prima vittoria dopo due pareggi, si tratta invece della terza sconfitta su tre per gli elvetici che hanno chiuso davanti all’Italia il girone per la qualificazione ai Mondiali ma che ora sembrano essersi smarriti, nonostante un buon finale in cui una grandissima occasione non viene sfruttata sull’uscita a farfalle di Unai Simon che lascia la porta sguarnita. A sette punti e in vetta al girone, però, c’è il Portogallo, che dopo il pareggio non troppo convincente con i cugini iberici all’esordio, a cui ha fatto seguito un gran poker proprio con gli svizzeri, si ripete giocando una partita concreta contro la Repubblica Ceca, demolita nel primo tempo per effetto dei gol di Cancelo (bellissima combinazione con il compagno del Manchester City Bernardo Silva) e Goncalo Guedes. Santos si può godere una selezione, quella lusitana, che sta vivendo un importante ricambio generazionale, e che può permettersi di rinunciare a Leao dal 1′, mentre stavolta Cristiano Ronaldo ha giocato tutti e novanta i minuti, senza però incidere.

Guardando alle sfide di Lega B, 0-0 sfortunato e ingiusto per la Norvegia che si ritrova anche avanti di un uomo contro la Slovenia, ma non riesce ad abbattere il muro di Oblak, strepitoso stasera. Nello stesso gruppo, pesante 0-1 targato Jovic inflitto dalla Serbia in casa della Svezia che rimescola le carte in un girone davvero incerto. Scendendo in Lega C, il Kosovo batte l’Irlanda del Nord per 3-2 con una doppietta dell’attaccante di proprietà della Lazio Muriqi, mentre è 1-1 tra Gibilterra e Bulgaria, e per i padroni di casa che non vincono da venti partite è comunque una bella soddisfazione. Netto 3-0 inflitto dalla Grecia a Cipro, mentre è fenomenale ancora la Georgia che le vince tutte fin qui e sempre segnando tantissimi gol: 0-3 sul campo della Macedonia del Nord che ci ha eliminati dal Mondiale, in gol anche il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia. Nella Lega D, infine, in pieno recupero l’Estonia beffa Malta vincendo 1-2.