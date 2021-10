Nations League 2020/2021, Italia-Spagna apre le Final Four: le statistiche del match

by Fulvio Mazza

Uefa Nations League

Final Four della Nations League 2020/2021, stasera alle 20,45 presso lo stadio San Siro si giocherà la prima semifinale Italia-Spagna: partita numero 39 tra le due squadre, la Roja sarà insieme alla Francia la seconda nazionale più affrontata da Lorenzo Insigne e compagni (al primo posto figura la Svizzera che gli Azzurri hanno incontrato 60 volte). Nella semifinale degli Europei 2020 disputata al Wembley Stadium il 6 luglio 2021 questa gara è terminata 4-2 ai calci di rigore, a Milano inoltre gli Azzurri non perdono da 93 anni e sono imbattuti nei 28 match giocati a San Siro.

Nelle ultime cinque sfide in questo stadio però l’Italia ha collezionato cinque pareggi, Roberto Mancini sogna di conquistare due trofei in tre mesi, nessun Commissario Tecnico ci è mai riuscito. L’ultimo successo al Meazza però risale al 16 ottobre 2012, trionfo per 3-1 sulla Danimarca (qualificazioni ai Mondiali che si svolsero in Brasile nel 2014) grazie ai gol firmati da Montolivo, De Rossi e Balotelli. Italia-Spagna a Milano si è già disputata tre volte, il 9 marzo 1924 nell’ex campo di viale Lombardia l’amichevole finì 0-0, il 19 aprile 1942 l’Italia vinse 4-0 sempre in amichevole e infine il 12 giugno 1980 negli Europei gli Azzurri pareggiarono 0-0. Il Commissario Tecnico delle furie rosse Luis Enrique allenò la Roma nella stagione 2011/2012, nel campionato di Serie A se si considerano le partite giocate dai giallorossi a San Siro il 17 settembre 2011 il tecnico nato a Gijòn pareggiò 0-0 contro l’Inter mentre il 24 marzo 2012 perse 2-1 con il Milan.

Arbitra il russo Karasev, la gara sarà trasmessa su Rai1, domani alle 20,45 presso l’Allianz Stadium si disputa la seconda semifinale Belgio-Francia: le due nazionali si sfidano nuovamente dopo essersi scontrate nella semifinale dei Mondiali di Russia 2018 vinta dalla squadra di Deschamps 1-0 grazie alla rete firmata da Umtiti, dirige il tedesco Siebert. Il match sarà trasmesso su canale 20, ricordiamo che gli accoppiamenti delle semifinali sono stati decisi per sorteggio tra le quattro vincitrici dei gironi della Lega A. La finale per il terzo posto inoltre si giocherà domenica 10 ottobre alle 15,00 presso l’Allianz Stadium mentre per sapere chi alzerà il trofeo dopo il Portogallo dovremo attendere le ore 20,45 (stadio San Siro).