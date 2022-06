Mondiali Qatar 2022, uffici chiusi in Perù per lo spareggio con l’Australia

by Davide Triolo

Lunedì 13 giugno sarà un giorno di festa nazionale per il Perù. Il Governo del Paese sudamericano di riferimento, in occasione dello spareggio della Nazionale con l’Australia verso la Coppa del Mondo, garantirà un giorno libero generale a tutti i lavoratori peruviani. “Questo è un evento di rilevanza nazionale, anche il settore privato se vuole può aderire: la qualificazione del Perù ai Mondiali riattiverebbe l’economia“. Alejandro Salas, ministro della Cultura, ha così spiegato la peculiare scelta governativa, che sarà quindi effettiva nella data sopra riportata. Qualora il Perù dovesse battere l’Australia, andrebbe di diritto a occupare l’ultimo posto del Gruppo D dei Mondiali in Qatar 2022; i peruviani affiancherebbero quindi Francia, Danimarca e Tunisia, con la possibilità peraltro di giocarsi un posto per la fase finale della storica e appassionante competizione.