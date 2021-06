Italia-Repubblica Ceca, vantaggio azzurro col gol di Immobile: netta deviazione (VIDEO)

by Giorgio Billone 10

Italia in vantaggio contro la Repubblica Ceca a metà esatta del primo tempo grazie al gol di Ciro Immobile che prova a trovare il feeling con il gol in Nazionale. Il centravanti della Lazio riceve in area, dribbla un avversario e calcia verso la porta, c’è un’evidente deviazione di un difensore ceco che così mette completamente fuori causa il portiere. In alto il video del gol.