Italia, le Nazionali maschili e femminili arrivano su TikTok

by Daniele Forsinetti

Roberto Mancini - Foto LiveMedia/Claudio Pasquazi

L’Italia decide di avvicinarsi ulteriormente ai giovani tifosi. In queste ore, infatti, la Figc ha creato un account ufficiale sulla piattaforma TikTok (@nazionaledicalcio), che ospiterà contenuti anche delle selezioni giovanili, di futsal e beach soccer. L’obiettivo di questa iniziativa è dato dalla volontà di intensificare la comunicazione con i tifosi azzurri per intrattenere, ma anche educare le nuove generazioni ai valori genuini della pratica sportiva, al rispetto per l’avversario e al fair play, dentro e fuori dal campo.

Tra i protagonisti del primo post pubblicato dall’account ci sono Locatelli, Calabria, Bastoni e Kean e lo slogan “L’Azzurro ci unisce”, che ha accompagnato gli azzurri Roberto Mancini ad Euro 2020 e che accompagnerà anche le azzurre di Milena Bertolini agli Europei 2022, di cui TikTok è partner ufficiale.