Italia, Mancini: “Dispiaciuti per la delusione Mondiale, speriamo che non accada più”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, intervenuto ai canali social della Federazione, al termine dello stage di Coverciano, si è già proiettato sugli obiettivi del prossimo anno: “Siamo dispiaciuti per aver dato ai nostri tifosi una delusione con questo Mondiale, speriamo che non accada più e anzi speriamo che il prossimo sia molto importante per la nazionale italiana. La prima partita del prossimo anno sarà nuovamente contro l’Inghilterra e sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di qualificazione ai prossimi Europei. Poi ci sarà Malta, quindi le Finali di Nations League che sono comunque un torneo prestigioso e che proveremo a vincere se ci sarà la possibilità”.