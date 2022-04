Italia fuori dal Mondiale, Lippi: “Grande amarezza, ci sono tanti stranieri”

by Antonio Sepe

Marcello Lippi - Foto "Fiba.basketball"

Marcello Lippi, ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, ha commentato l’eliminazione dal Mondiale 2022 per mano della Macedonia del Nord. “Il calcio italiano non sta vivendo un momento particolarmente brillante. Quando allenavo io potevo scegliere sul 65% degli italiani, mentre ora la situazione è capovolta, ci sono tanti stranieri. Dopo tre anni di grande calcio, con anche la vittoria degli Europei, per la seconda volta di fila non andiamo ai Mondiali. Grande amarezza per la sconfitta contro i macedoni” ha dichiarato Lippi.