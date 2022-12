Inghilterra, Southgate rimane ct almeno fino a Europei 2024

Nessun dietrofront da parte di Gareth Southgate, dopo l’eliminazione contro la Francia ai quarti di finale: rimarrà il commissario tecnico dell’Inghilterra ancora per diverso tempo. A riportarlo è il Telegraph, che, pur sottolineando che non si è ancora arrivati ad un accordo scritto, riporta la volontà del 52enne di restare alla guida della Nazionale dei Tre Leoni almeno fino agli Europei del 2024, forte del sostegno della Federcalcio inglese. La scelta di Southgate arriva in seguito alle speculazioni che lo davano vicino all’addio, in particolare dopo le polemiche nate da alcune sconfitte in Nations League.