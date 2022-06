Highlights e gol Serbia-Slovenia 4-1, Nations League 2022/2023 (VIDEO)

by Antonio Sepe 20

Il video con gli highlights di Serbia-Slovenia 4-1, match valido per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. Successo casalingo per la Serbia, trascinata da Milinkovic-Savic, autore del gol vittoria. Ad aprire le danze nel primo tempo è Mitrovic, ma alla mezz’ora gli ospiti pareggiano con il terzino dell’Empoli Stojanovic. Nella ripresa però sale in cattedra il centrocampista della Lazio, che segna un gol da tre punti regalando la vittoria ai suoi. Nel finale arrivano anche il tris di Jovic ed il poker di Radonjic a chiudere definitivamente i giochi. Di seguito gli highlights.