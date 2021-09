Highlights e gol Venezuela-Argentina 1-3, qualificazioni Mondiali 2022: gol Lautaro e Correa (VIDEO)

Gli highlights video e i gol di Venezuela-Argentina 1-3, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gara che fa sorridere anche l’Inter, viste le due reti siglate da Lautaro Martinez e dal neo acquisto Joaquin Correa. Il classe 1997 sigla lo 0-1, mentre l’ormai ex Lazio trova il raddoppio in una partita che appare presto in discesa per gli ospiti, dopo l’espulsione di Adrian Martinez nel primo tempo. Lo 0-3 arriva grazie all’altro Correa, Angel, mentre nel finale Yeferson Soteldo trova il gol su calcio di rigore.