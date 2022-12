Francia, per un sondaggio de ‘L’Equipe’ il 54% dei tifosi vuole la permanenza di Deschamps

Archiviati i Mondiali di Qatar 2022, è tempo di bilanci per le varie Nazionali. La maggior parte ha già deciso di voltare pagina e di affidarsi ad una nuova guida tecnica, ma la Francia potrebbe far restare in sella l’attuale commissario tecnico Didier Deschamps. Anche la maggioranza dei tifosi transalpini vorrebbe la permanenza dell’ex Juventus, almeno secondo un sondaggio de ‘L’Equipe’: è arrivato il 54% delle preferenze su 56.456 votanti. Il 31% vorrebbe invece che sulla panchina dei ‘galletti’ sedesse Zinedine Zidane, mentre il 12% vorrebbe che Deschamps comunque se ne andasse. L’attuale tecnico è in scadenza di contratto e vorrebbe prolungare per almeno quattro anni, fino al Mondiale 2026 organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.