Francia, sfuma il recupero in extremis di Benzema: è in vacanza a La Reunion

I Mondiali di Qatar 2022 sono ufficialmente finiti per Karim Benzema. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile recupero in extremis, ma così non sarà. L’attaccante del Real Madrid è stato infatti immortalato all’arrivo all’aeroporto Roland-Garros di Saint-Denis, a La Reunion. Il Pallone d’Oro trascorrerà lì una settimana di vacanza per poi fare ritorno a Madrid e riprendere ad allenarsi.