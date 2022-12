Francia, Benzema annuncia l’addio alla Nazionale: “Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”

I Mondiali di Qatar 2022 sono stati ormai consegnati agli archivi con il successo dell’Argentina sulla Francia dopo i calci di rigore. Uno dei grandi assenti dalla rassegna iridata è stato sicuramente il Pallone d’Oro Karim Benzema, escluso dalla squadra di Didier Deschamps a causa di un infortunio subito a pochi giorni dall’inizio del torneo. All’indomani della finale e nel giorno in cui compie 35 anni l’attaccante del Real Madrid ha deciso di pubblicare un post sul proprio profilo Instagram annunciato il suo alla Nazionale: “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce“. A meno di ripensamenti, dunque, Benzema non parteciperà ai prossimi Europei del 2024. Ecco il post pubblicato dal centravanti francese:

