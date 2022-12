Fabio Capello: “Ancelotti e Mourinho Ct? Non credo. Ronaldo è stato presuntuoso”

Archiviato il Mondiale in Qatar, con la Serie A che si avvicina, Fabio Capello traccia un bilancio del 2022 in un’intervista al Corriere della Sera. Tra i temi c’è il futuro del tecnico della Roma, Josè Mourinho, cercato dal Portogallo per la panchina della nazionale: “Non credo, visto anche la serietà e l’attenzione che ci mette non penso che accetterebbe un incarico del genere. Devi vivere il ruolo di c.t., andare a vedere i giocatori, parlarci”, dice Capello che è stato Ct di Inghilterra e Russia. Stesso discorso anche per l’ipotesi Ancelotti-Brasile: “Lui è per tutte le stagioni, sarebbe bellissimo. Ma credo non si farà: prevarrà l’orgoglio nazionale brasiliano”.

Parole dure su Cristiano Ronaldo e il suo tramonto: “Se l’è cercato – dice -. E per quello che ha fatto in carriera, non gli fa onore. Non si discute il giocatore, ma il momento: è stato presuntuoso, è andato in giro a offrirsi senza trovare qualcuno che gli credesse. È diventato un po’ ingombrante per una squadra”. Con il trionfo mondiale Leo Messi si è regalato un posto nell’Olimpo. Ma è come Maradona? “Per me lo era anche senza Mondiale: li metto fra i geni. Messi, Pelé e Maradona hanno fatto cose che gli altri nemmeno pensano”.