Europei 2032, la Figc incontra le 11 città: ad aprile la presentazione del Final Bid Dossier

Un piccolo passo verso il sogno Euro 2032. La FIGC ha incontrato i tecnici delle 11 città inserite nella candidatura dell’Italia per ospitare il torneo continentale del 2032. Il vertice si è tenuto allo stadio Olimpico di Roma ed è “servito per approfondire tematiche specifiche legate alla redazione del Final Bid Dossier, che dovrà essere consegnato alla UEFA il prossimo 12 aprile assieme alla lista delle 10 città candidate”. Poi si legge: “L’incontro, aperto da un’introduzione che ha illustrato gli step da seguire nei prossimi mesi, si è poi focalizzato su quattro macroaree, con altrettanti tavoli di lavoro dedicati. Aspetti legali e organizzativi; stadi; sostenibilità; host city relations e attività promozionali. Tavoli in cui la FIGC ha potuto illustrare le recenti esperienze – tra queste, l’organizzazione di quattro gare dell’ultima edizione dell’Europeo dello scorso anno – e in cui le città inserite nella candidatura (Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo) hanno potuto conoscere ulteriori dettagli legati alla candidatura e al dossier che dovrà contenere informazioni relative alle attività delle singole città nell’eventuale promozione e, successivamente, organizzazione dell’evento, che verrà assegnato dal Comitato Esecutivo della UEFA tra settembre e ottobre 2023”.