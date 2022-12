Croazia, Modric: “Gioco in Nazionale fino alla Nations League, poi si vedrà”

Al termine dei Mondiali 2022 in Qatar, Luka Modric ha fatto chiarezza sul suo futuro con la Nazionale della Croazia. Nonostante i 37 anni, il centrocampista non ha intenzione di smettere: “Continuerò fino alla fine della Nations League, poi si vedrà“. Idee più chiare, invece, in merito ai Mondiali: “Probabilmente in Qatar ho giocato la mia ultima Coppa del Mondo, anche se non posso dirlo con certezza. Sognavo di vincerla, ma comunque sono felice delle due medaglie. Siamo riusciti a mettere sulla mappa del calcio mondiale un paese di quasi 4 milioni di abitanti. Non posso che essere soddisfatto della mia esperienza in Nazionale“.