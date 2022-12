Brasile, il presidente della Cbf Rodrigues: “Deciderò io il prossimo ct, ma solo a fine gennaio”

Nelle ultime ore, dopo la prematura eliminazione del Brasile dai Mondiali di Qatar 2022 ai quarti di finale contro la Croazia, si stanno susseguendo diverse voci inerenti il possibile successo di Tite. Uno dei papabili candidati è Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid. A precisare la situazione, però, è voluto intervenire il Presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, attraverso un comunicato: “Fin dal 17 novembre la posizione ufficiale della Cbf è stata chiara: i nomi del nuovo allenatore e degli altri componenti della commissione tecnica saranno resi noti soltanto a fine gennaio del 2023. Deciderò io il prossimo commissario tecnico, per ora non ho autorizzato nessuno, all’interno e al di fuori della federazione, a contattare a nome del presidente qualsiasi allenatore o professionista del calcio per la Seleçao con l’obiettivo della Coppa del Mondo del 2026. Non parlo di questo argomento nemmeno con la mia famiglia. Per questo nessun dirigente federale è autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chi lo fa, sta dicendo il falso”.