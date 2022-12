Belgio, Van Gaal in pole per il ruolo di ct

Il Belgio ha pubblicato ieri l’annuncio di lavoro per cercare il nuovo ct. Secondo la stampa belga, in pole position per la panchina della Nazionale ci sarebbe Louis Van Gaal, che ha terminato da poco la sua esperienza alla guida dell’Olanda dopo il ko ai quarti di finale dei Mondiali contro l’Argentina. Dopo l’allenatore olandese ci sono Thierry Henry, vice di Martinez negli ultimi anni, Vincent Kompany, attualmente tecnico del Burnley, ed Hervé Renard, reduce dall’esperienza alla guida della rappresentativa dell’Arabia Saudita.