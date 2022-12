Argentina, Scaloni: “Spero che Messi ci sia al Mondiale 2026”

“Avere lui è un lusso, speriamo non sia stato il suo ultimo Mondiale. La 10 dovrà essere conservata per quando deciderà. Se non continuerà, si vedrà, ma manteniamo viva la speranza”. Queste le parole del ct dell’Argentina campione del mondo, Lionel Scaloni, riguardo la presenza di Lionel Messi al mondiale 2026. “Per ora credo che gli vada tenuto un posto per il prossimo Mondiale. Si è guadagnato il diritto di poter scegliere che fare della sua carriera e con la selezione argentina. Per me è stato un piacere averlo allenato”, aggiunge Scaloni ai microfoni dell’emittente locale ‘Telenoche’.