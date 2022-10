Napoli, Raspadori: “Le armi in Ucraina si devono fermare, serve il dialogo”

“Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra”. Lo ha detto Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, in un appello alla partecipazione alla manifestazione per la pace promossa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e fissata per venerdì alle ore 11 a Piazza del Plebiscito nel capoluogo campano, nella quale si chiederà il cessate il fuoco.