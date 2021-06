Napoli, Lozano rischia di saltare la preparazione: il Messico lo vuole convocare per l’Olimpiade

by Alessandro Amoruso

Hirving Lozano - Foto Antonio Fraioli

Secondo il Corriere dello Sport Hirving Lozano potrebbe saltare il ritiro estivo col Napoli per partecipare alle Olimpiadi col Messico. La Nazionale olimpica messicana, infatti, sta prendendo in considerazione la convocazione dell’esterno come fuoriquota per i Giochi di Tokyo, previsti dal 23 all’8 agosto. Stesso discorso per Hector Herrera, centrocampista dell’Atletico Madrid. Come diretta conseguenza il Chucky salterebbe sia il ritiro di Dimaro coi partenopei, previsto dal 15 al 25 luglio, così come la seconda fase di preparazione in Abruzzo.