Napoli, contestazioni sulla convenzione economica legata al ritiro a Castel di Sangro

by Simone Caravano

Aurelio De Laurentiis - Foto Antonio Fraioli

La Procura della corte dell’Aquila ha aperto un’inchiesta sullo stanziamento di 6 milioni, legato all’ospitalità del Napoli per sei anni e altri sei a partire dal 2020 in Abruzzo. Gli azzurri infatti, per via della Pandemia, hanno svolto nelle ultime annate il ritiro precampionato in Abruzzo a Castel di Sangro. I magistrati così contestano un presunto danno nell’ambito di un’inchiesta partita nel 2020 ad ottobre, per via di un esposto del capogruppo dell’epoca del M5s in Regione, Sara Marcozzi. Sotto indagine sono ora anche le persone che firmarono la convenzione tra il Napoli e il comune abruzzese, per via di un presunto danno erariale di 825mila euro.