Mutu: “Il mio sogno è tornare a lavorare a Firenze”

“Il mio sogno nel cassetto è tornare un giorno a lavorare a Firenze. Ho parlato con i dirigenti viola, ora c’è Italiano che sta facendo abbastanza bene, vedremo in futuro. Devo fare bene con la squadra che alleno per ora“. Queste le parole di Adrian Mutu, attuale tecnico del Rapid Bucarest, al termine dell’International Cup odierna. “Non mi ha fatto piacere affrontare la Fiorentina o meglio mi piacerebbe far parte della Fiorentina. Mi ha fatto effetto, ho rivisto Italiano che è stato mio compagno di squadra, ho conosciuto il direttore generale Barone, mentre già conoscevo Pradè. Ho vissuto tante emozioni oggi e mi sono rivenute in mente tutte le belle cose vissute a Firenze”, ha proseguito l’ex attaccante della Fiorentina. “Spero di rivedere la Fiorentina dove tutti i tifosi viola vogliono vederla, ovvero fra le prime quattro in classifica in Serie A. Italiano ha tutte le capacità per farlo, perché ci mette tanto cuore nel suo lavoro”, ha detto ancora l’ex giocatore viola.

“Oggi ho visto una Fiorentina molto aggressiva, con tanta voglia di fare bene. La Serie A è molto difficile, per noi è stato un bel test contro la formazione viola”, ha concluso Mutu.